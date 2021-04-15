В Гидрометцентре рассказали, ждать ли жары летом в 2021 году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24 о предварительном прогнозе на лето 2021 года. Метеоролог предполагает, что погода в столичном регионе будет в пределах нормы и без избытка осадков. Подробнее о том, какими выдадутся летние деньки в Москве и подойдет ли такая погода для занятий садом и огородом, а также полноценного пляжного сезона, читайте в нашем материале.

Температура в пределах нормы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В первую очередь Вильфанд напомнил, что максимально точный прогноз о том, каким будет лето, сделать заранее практически невозможно. "Когда речь идет о долгосрочных прогнозах, это усредненные характеристики, контурные, теоретические", – заявил специалист. По его словам, вероятность такого прогноза составляет 65–70%, тогда как регулярные прогнозы на предстоящие сутки сбываются в 99% случаев.

Тем не менее кое-что о погоде предстоящим летом сказать можно.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра В целом в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы. Насколько выше – сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается нехолодным.

Чтобы обозначить примерно, о каких температурах идет речь, Вильфанд напомнил, что является погодной нормой для столичного региона.

"Среднемесячная норма аккумулирует все температуры – и ночные, и вечерние, и утренние, и дневные – за все 30 дней каждого месяца. Так, в июне эта норма составляет 16,6 градуса тепла, в июле – 18,2 градуса, в августе – 16,4. Понятно, что ночью холоднее, днем теплее", – рассказал синоптик.

Он также предупредил, что не стоит ждать от лета однородной погоды. "Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет", – пояснил Вильфанд. По его словам, лето пройдет со своими вспышками тепла и засушливой погоды, а также с холодными дождливыми периодами.

И грозы, и шквалистый ветер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что касается осадков, их количество также будет держаться в пределах нормы предстоящим летом. "Количество осадков предполагается близкое к норме. Но, опять же, имеет смысл сказать, что летние осадки очень сильно отличаются от зимних", – заявил синоптик.

Зимой осадки проще предсказать, так как они не отличаются сильной интенсивностью. Снег может идти долго, его может выпасть много, однако он не падает на землю весь разом за короткий промежуток времени, отмечает синоптик.

"Все дело в том, что зимой преобладают адвективные осадки. Перенос воздушных влажных масс с запада, например, или с другой стороны. Большинство летних осадков другой природы", – объясняет Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Летом примерно 40% всех осадков составляют конвективные осадки. Эти осадки связаны с быстрым прогревом почвы за счет интенсивного солнца, с подъемом теплого и насыщенного влажного воздуха вверх, с конденсацией водяных паров, быстрым облакообразованием и выпадением интенсивных дождей за короткий период, обычно за 2–3 часа.

Летние дожди резкие и взрывные. По словам метеоролога, зачастую они сопровождаются некоторыми опасными явлениями, например шквалистыми ветром. "Мы будем предупреждать о них заранее, однако прогнозировать их можно с меньшей заблаговременностью, чем зимние осадки", – рассказал Вильфанд.

В целом, как отметил метеоролог, лето не ожидается засушливым. В то же время и переизбытка осадков не будет. По крайней мере, такой прогноз могут дать синоптики на сегодняшний день.

И на дачу, и на пляж

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что прогноз Гидрометцентра на предстоящее лето вполне можно назвать благоприятным. Такая погода в столичном регионе подойдет для всех летних занятий: дачи, огорода, долгих прогулок, и даже пляжного отдыха.

"Что касается загара, мы загораем в основном тогда, когда у нас отсутствует облачность. Гидрометцентр прогнозирует осадки в пределах нормы, то есть не будет избытка дождей, а это означает меньшее количество пасмурных дней. То есть мы получим достаточное количество ультрафиолетовых лучей, чтобы загореть", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро Что касается купания, температура воды в наших московских больших водоемах вряд ли будет достигать 30 градусов. Я думаю, что поднимется до 17–18 градусов этим летом обязательно, так как мы планируем, что температура воздуха не будет ниже этих значений. А там уж зависит, в какой воде кто привык плавать.

С дачным сезоном все сложнее. Даже превышающая норму летняя температура не позволит растить на дачных участках Подмосковья теплолюбивые культуры.

"Хорошо, если будет такое лето – без всплесков холодной погоды в начале июня и без холодных ночей в августе. Тогда можно будет выращивать на открытом грунте, например, теплолюбивые помидоры и собирать приличный урожай", – рассказала Позднякова.

Хотя в целом, по ее словам, отклонение от климатической нормы даже в положительную сторону не поможет огородникам вырастить экзотические для Москвы культуры.