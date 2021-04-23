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Москва 24

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Общество

15:03

Матвиенко считает возможным пересмотреть в РФ структуру выходных дней

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май, сообщает ТАСС.

По ее словам, количество выходных дней в течение года достаточно, однако, возможно, стоит пересмотреть их структуру. Она предложила провести социологический опрос и узнать мнение граждан.

Матвиенко добавила, что многие говорят о слишком длинных январских праздниках. По ее мнению, многим в этот период нечем заняться.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать с 1 по 10 мая нерабочими днями.

Свое предложение Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

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