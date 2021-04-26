В Госдуме рассказали, можно ли перенести или отменить отпуск с 4 по 7 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил Москве 24, что вопрос о переносе отпускных дней с 4 по 7 мая на другие даты должен решаться между работником и работодателем в индивидуальном порядке. При этом по рекомендации Минтруда с прошлого года нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, напомнил Нилов.
По данным сайта "Работа.ру", каждый четвертый россиянин запланировал отпуск с 4 по 7 мая, то есть между майскими праздниками. "23% участников исследования указали, что запланировали отпуск с 4 по 7 мая", – отмечается в исследовании, проведенном в апреле 2021 года во всех округах России.
23 апреля Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники пройдут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. В целом россияне будут отдыхать 10 дней подряд.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что некоторые россияне действительно взяли отпуск с 4 по 7 мая еще до заявления президента. При этом практики, что делать в таких ситуациях, пока мало, ведь подобные решения принимались только в период пандемии.
Нилов отметил, что решение о возможности переноса отпуска будет зависеть от диалога с работодателем, его позиции и возможностей. "В целом право написать заявление о переносе отпуска, если есть уже подписанное заявление и оформленный отпуск, будет зависеть от позиции работодателя – позволит ли работодатель перенести отпуск или удовлетворит возврат заявления", – сообщил Нилов.
При этом Нилов отметил, что в случае конфликта между сотрудником и работодателем по этому вопросу сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, органы прокуратуры или суд, если считает, что его права были нарушены. "Но мне кажется, что в данном случае работодатель отреагировал на заявление сотрудника о предоставлении 4 дней в качестве отпуска, а дальше его право – соглашаться с отзывом заявления или нет", – подчеркнул представитель Госдумы.
Нилов напомнил, что все взаимоотношения работника и работодателя регулируются Трудовым кодексом и вопрос о переносе дней отпуска должен решаться индивидуально.
"В случае если работодатель добровольно отпустил сотрудника, не оформляя это как отпуск, вообще ничего делать не нужно. Если работодатель дал отпуск за свой счет по просьбе работника, который написал заявление, или в счет отпуска, то нужно пересмотреть позицию. Здесь уже зависит от возможности, позиции работодателя и диалога между работником и работодателем", – добавил Нилов.
Кроме этого, есть прошлогодние рекомендации Минтруда, где говорится, что если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, подчеркнул Нилов.
Ранее проведенное между работодателями исследование показало, что 54% из них еще не приняли решение, сделают ли они дни с 1 по 10 мая выходными для своих сотрудников.
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