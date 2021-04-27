Российским школам рекомендовали уйти на каникулы с 1 по 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российским школам рекомендовано не работать с 1 по 10 мая, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Кроме того, студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовят в Минобрнауки.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.