Цифровые портфолио разрабатывают для московских школьников

18:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве для школьников разрабатываются цифровые портфолио, заявила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.
"Мы сейчас готовим к запуску цифровое портфолио учащихся – биографию, в которой все основные достижения учеников будут зафиксированы, и то, что может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение", – отметила она во время выступления на Московском урбанистическом форуме.
По ее словам, в городе при ведущих вузах работают 16 предуниверсариев, где обучаются более 6 тысяч учеников 10–11-х классов.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Согласно предлагаемой концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.
Позднее говорилось, что в России не планируется вводить обязательное цифровое портфолио для каждого школьника.
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