Цифровые портфолио разрабатывают для московских школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве для школьников разрабатываются цифровые портфолио, заявила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

"Мы сейчас готовим к запуску цифровое портфолио учащихся – биографию, в которой все основные достижения учеников будут зафиксированы, и то, что может со старшеклассником дальше при его желании переходить в высшее учебное заведение", – отметила она во время выступления на Московском урбанистическом форуме.



По ее словам, в городе при ведущих вузах работают 16 предуниверсариев, где обучаются более 6 тысяч учеников 10–11-х классов.



Ранее сообщалось, что Минпросвещения подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Согласно предлагаемой концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.

Позднее говорилось, что в России не планируется вводить обязательное цифровое портфолио для каждого школьника.

