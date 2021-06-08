В России не планируют вводить обязательное цифровое портфолио для детей

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В России не планируется вводить обязательное цифровое портфолио для каждого школьника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Павла Кузьмина.
"Ввести ли такое цифровое портфолио или продолжать его вести в аналоговом виде, то есть накапливать бумажные дипломы, – это опять-таки решение семьи", – пояснил он, подчеркнув, что делать нововведение обязательным для всех школьников не планируется.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в РФ разрабатывают концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Предполагалось, что он будет появляться при первом обращении за образовательной услугой и далее пополняться достижениями учащихся. При этом отмечалось, что нововведение будет обязательным для всех.
Цифровой профиль учащихся является частью проекта по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года. В Минцифры уже подтвердили, что ведут работу над данной программой.
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