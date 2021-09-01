В России стартовала программа "Пушкинская карта"

В России студенты и школьники смогут бесплатно ходить на концерты, в музеи и театры. С 1 сентября молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить "Пушкинскую карту".

На счету будет лежать три тысячи рублей. Их можно потратить только на билеты в театры, музеи или мероприятия, организованные в сотрудничестве с министерством культуры.

Карту можно выпустить виртуально через приложение "Госуслуги. Культура", деньги на нее начисляться автоматически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.