Правительство расширило функционал портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое расширяет функционал портала госуслуг. Пользователям больше не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – система сделает это автоматически.

"Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля", – сообщается на сайте правительства.

Запрос на данные будет направляться исключительно в момент заполнения заявления. Полученные данные не будут храниться на портале госуслуг.

"При онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении", – уточняется в сообщении.

Кроме того, при подаче заявления на субсидии и различные выплаты портал госуслуг сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне смогут подать заявку на подключение к газу через портал госуслуг.

Потребители смогут подать заявку на подключение удаленно благодаря включению услуги в реестр государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане.

