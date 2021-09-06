Правительство расширило функционал портала госуслуг

11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое расширяет функционал портала госуслуг. Пользователям больше не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – система сделает это автоматически.
"Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля", – сообщается на сайте правительства.
Запрос на данные будет направляться исключительно в момент заполнения заявления. Полученные данные не будут храниться на портале госуслуг.
"При онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении", – уточняется в сообщении.
Кроме того, при подаче заявления на субсидии и различные выплаты портал госуслуг сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и предзаполнить документ полученными данными.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне смогут подать заявку на подключение к газу через портал госуслуг.
Потребители смогут подать заявку на подключение удаленно благодаря включению услуги в реестр государственных и муниципальных услуг. Он позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане.
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