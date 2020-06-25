Помещение в историческом доме на Якиманке выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Город выставил на продажу помещение в историческом доме на Якиманке. Организатором торгов выступает департамент по конкурентной политике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помещение находится на первом этаже кирпичного здания 1900 года постройки. Площадь помещения свободного назначения – 17,3 квадратного метра.

"Как показывает практика, помещения такой небольшой площади в хороших локациях пользуются спросом на городских аукционах", – отметил глава департамента Иван Щербаков.

По его словам, дом оборудован всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Заявки для участия в аукционе принимают до 22 июля, торги пройдут 30 июля.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы 150 посещений для малого и среднего бизнеса. Арендовать их можно по льготной ставке. Минимальная ставка аренды составляет одну тысячу рублей за квадратный метр. Их площадь варьируется от 1 до 5 тысяч "квадратов".