Площадь торгово-бытового комплекса в Северном Бутове увеличится в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Торгово-бытовой комплекс в Северном Бутове увеличат в два раза после реконструкции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по улице Знаменские Садки, корпус 24, одобрены. Там реконструируют торгово-бытовой комплекс", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, инвестор планирует увеличить площадь данного объекта с 980 до 2 374 квадратных метров. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на общественные обсуждения.

Ранее в Москомстройинвесте сообщили, что объект общественного питания площадью около 1,1 тысячи квадратных метров может появиться на Варшавском шоссе.