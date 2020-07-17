Здание общепита в Теплом Стане планируют перепрофилировать в центр соцпомощи

Фото: stroi.mos.ru
В столичном районе Теплый Стан планируют перепрофилировать здание общепита в центр социальной помощи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Как уточняется, здание находится по адресу улица Генерала Тюленева, дом 21.
Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на данный момент на этом участке расположено здание предприятия общественного питания площадью около 2 тысяч 400 квадратных метров.
"Заявитель планирует перепрофилировать здание в целях размещения учреждения соцпомощи. Получено соответствующее согласие департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", – говорится в сообщении.
Сергей Собянин ранее рассказал, что в столичном районе Котловка планируют достроить к сентябрю текущего года новое здание центра социального обслуживания (ЦСО). По его словам, здание отвечает всем требованиям. Мэр добавил, что масштабная работа по реконструкции действующих социальных объектов, по строительству новых по всему городу.
"Без этого, мне кажется, невозможно быть социальным работником, невозможно находиться на этой работе. Надо отдавать всю душу, сердце, что вы и делаете. Спасибо вам огромное", – сказал градоначальник.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: