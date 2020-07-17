Здание общепита в Теплом Стане планируют перепрофилировать в центр соцпомощи

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В столичном районе Теплый Стан планируют перепрофилировать здание общепита в центр социальной помощи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, здание находится по адресу улица Генерала Тюленева, дом 21.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на данный момент на этом участке расположено здание предприятия общественного питания площадью около 2 тысяч 400 квадратных метров.

"Заявитель планирует перепрофилировать здание в целях размещения учреждения соцпомощи. Получено соответствующее согласие департамента труда и социальной защиты населения города Москвы", – говорится в сообщении.

Сергей Собянин ранее рассказал, что в столичном районе Котловка планируют достроить к сентябрю текущего года новое здание центра социального обслуживания (ЦСО). По его словам, здание отвечает всем требованиям. Мэр добавил, что масштабная работа по реконструкции действующих социальных объектов, по строительству новых по всему городу.

"Без этого, мне кажется, невозможно быть социальным работником, невозможно находиться на этой работе. Надо отдавать всю душу, сердце, что вы и делаете. Спасибо вам огромное", – сказал градоначальник.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.

