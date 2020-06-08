Новое здание центра соцобслуживания в ЮЗАО достроят к сентябрю – Собянин

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новое здание центра социального обслуживания (ЦСО) в столичном районе Котловка планируют достроить к сентябрю текущего года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству ЦСО.
"К сожалению, ко Дню социального работника не удалось здание сдать, но, я думаю, к сентябрю мы его сдадим. Новое здание здесь, на Котловке, отвечающее всем требованиям. Какие требования были написаны – все было исполнено. Масштабная работа по реконструкции действующих социальных объектов, по строительству новых по всему городу", – рассказал он.
Также мэр пообщался с соцработниками района, поздравил их с профессиональным праздником, отметив, что во время пандемии COVID-19 к ним поступали миллионы звонков от москвичей, сотни тысяч просьб.
Собянин подчеркнул, что быть соцработником – призвание.
"Без этого, мне кажется, невозможно быть социальным работником, невозможно находиться на этой работе. Надо отдавать всю душу, сердце, что вы и делаете. Спасибо вам огромное", – сказал градоначальник.
Ранее Владимир Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в трудной ситуации во время пандемии коронавируса. Активную работу осуществляют столичные волонтеры и социальные работники, которые доставляют лекарства и товары первой необходимости.
Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения отмечается в России ежегодно 8 июня. Этот праздник относится к тем людям, которые оказывают всяческую поддержку населению.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям столицы во время пандемии. Она пояснила, что помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска.
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