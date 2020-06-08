Соцработники в Москве оказали свыше 4 млн услуг за время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Социальные работники оказали более 4 миллионов услуг жителям Москвы во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это непростая и очень важная профессия, пандемия еще раз показала, что ее выбирают неравнодушные, готовые прийти на помощь в самый трудный момент люди", – сообщила она, отметив, что сегодня отмечается двадцатый юбилейный день социального работника.

По словам Раковой, помощь оказывали москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и лицам, входящим в группу риска. В настоящее время социальные работники продолжают выполнять запросы, поступающие от москвичей.

Ранее соцработники подсчитали с помощью приложения количество пройденных шагов на работе. Оказалось, что за неделю они проходят 1 440 270 000 шагов, что в среднем составляет более 140 тысяч шагов на одного человека.