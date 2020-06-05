Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 обрабатывают около трех тысяч заявок в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Операторы горячей линии по вопросам коронавируса обрабатывают около трех тысяч заявок в день, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Операторы обрабатывают обращения москвичей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. После полученной заявки помощники приходят к подопечному, забирают заказ и деньги, после чего отправляются в магазин за покупками. Некоторые работники выгуливают собак.

Соцработники, помогающие москвичам, подсчитали с помощью приложения количество пройденных шагов на работе. Оказалось, что за неделю они проходят 1 440 270 000 шагов, что в среднем составляет более 140 тысяч шагов на одного человека.

Некоторые помощники используют для передвижения самокаты. Так, соцработник из района Печатники за месяц работы проехал около 270 километров, а помощник из Троицкого административного округа – 300 километров. До введения режима самоизоляции такие показатели не превышали 150 километров.

Помощники с личным автомобилем обычно выбирают заявки граждан, которые находятся на дачах. В среднем соцработник проезжает около 200 километров. При этом в день у работника может быть несколько подобных поручений.

Москвичи старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями могут получить помощь, позвонив по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. Горячая линия работает ежедневно с 08:00 до 21:00.

