Соцработники доставили около 113 тысяч продуктовых заказов в Москве

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Около 113 тысяч заявок по доставке продуктов на дом выполнили социальные работники в столице с 23 марта, передает портал мэра сообщает и правительства Москвы.

Отмечается, что всего на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступило более 120 тысяч запросов. Из них выполнено более 90 процентов заказов.

Эта услуга стала одной из наиболее востребованных. Особая категория получателей этой услуги – москвичи, заболевшие коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

Такую услугу оказывают соцработники и волонтеры, переболевшие и прошедшие тестирование на наличие антител к коронавирусу.

Передача покупок происходит бесконтактно, до двери квартиры и с соблюдением необходимых мер безопасности. Оставить заявку можно с 08:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 870-45-09.

Ранее стало известно, что в Москве появились мошенники, которые под видом волонтеров обкрадывают жителей столицы. Подробнее о работе социальных помощников можно узнать на порталах "Я дома" и мывместе.мосволонтер.рф.