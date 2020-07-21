На Большой Бутовской улице построят административно-деловой центр

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Административно-деловой центр площадью 1,5 тысячи квадратных метров построят на Большой Бутовской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Уже согласованы изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в целях дальнейшей реализации на торгах земельного участка на Большой Бутовской улице", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что на земельном участке планируют построить административно-деловой объект с медицинским центром. Суммарная поэтажная площадь здания составит 1 тысячу 550 квадратных метров.

Ранее стало известно, что на западе столицы планируют построить клинику. Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что земельный участок площадью 0,27 гектара предоставляется АО "Клиника К+31".