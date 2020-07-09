Клинику построят на западе Москвы

16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Объект здравоохранения планируется возвести на западе столицы. Клиника появится на улице Лобачевского, заявили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 июля 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу улица Лобачевского, владение 42 (ЗАО), для целей строительства объекта здравоохранения в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что земельный участок площадью 0,27 гектара предоставляется АО "Клиника К+31".
В результате инвестор построит, как ожидается, объект здравоохранения суммарной поэтажной площадью 9 450 квадратных метров. Сейчас там находится объект площадью около 480 "квадратов", его демонтируют за счет средств инвестора.
Ранее стало известно, что в ТиНАО построят поликлинику с использованием BIM-технологий. Сейчас в Кокошкине есть одна взрослая поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в смену, и одна детская.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».