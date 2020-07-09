Клинику построят на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Объект здравоохранения планируется возвести на западе столицы. Клиника появится на улице Лобачевского, заявили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 июля 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу улица Лобачевского, владение 42 (ЗАО), для целей строительства объекта здравоохранения в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что земельный участок площадью 0,27 гектара предоставляется АО "Клиника К+31".

В результате инвестор построит, как ожидается, объект здравоохранения суммарной поэтажной площадью 9 450 квадратных метров. Сейчас там находится объект площадью около 480 "квадратов", его демонтируют за счет средств инвестора.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят поликлинику с использованием BIM-технологий. Сейчас в Кокошкине есть одна взрослая поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в смену, и одна детская.