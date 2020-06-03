В ТиНАО построят поликлинику с использованием BIM-технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену появится в ТиНАО в поселении Кокошкино, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Департамент развития новых территорий заключил соответствующий контракт на проектирование этого объекта. Он вошел в раздел Адресной инвестиционной программы "Развитие здравоохранения города Москвы".

Сейчас в Кокошкине есть одна взрослая поликлиника, рассчитанная на 120 посещений в смену, и одна детская. Однако там нет рентген-аппарата и более сложного диагностического оборудования.

"Строительство и ввод детско-взрослой поликлиники в Кокошкине позволит разом решить сегодняшние проблемы с медицинским обслуживанием детей и взрослых", – рассказал начальник отдела по социальной работе администрации поселения Наталья Мосина.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, строить поликлинику будут за счет городского бюджета. Проектировать здание будут с помощью метода BIM-моделирования. Эти технологии основываются на создании цифровой информационной модели сооружений, что позволяет отслеживать все этапы жизненного цикла объекта.

В ТиНАО введут в эксплуатацию четыре медицинских объекта. Все работы планируется завершить до конца года. Это позволит обеспечить рабочими местами 560 высококвалифицированных специалистов.

За ближайшие три года в ТиНАО должны построить не менее 10 объектов здравоохранения. Там установят современное медицинское оборудование. Кроме того, в больницах и клиниках планируют создать комфортные условия для маломобильных жителей.