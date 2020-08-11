Лабораторию для НИИ автоматики имени Духова построят в центре Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Лабораторию для отделения Всероссийского научно-исследовательского института (НИИ) автоматики имени Духова построят в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

"В настоящее время предприятие размещается на пяти производственных площадках. Строительство лабораторно-производственного корпуса для разработки и производства блоков и приборов автоматики нового поколения запланировано на площадке "Новослободская", – рассказали в пресс-службе.

Новый девятиэтажный корпус построят на Новосущевской улице, его площадь составит 19 тысяч квадратных метров. В оформлении фасадов будут использованы металлические перфорированные кассеты и керамогранит.

Внутри здания разместятся производственные помещения, оборудованные всем необходимым для проведения научных исследований, разработки и испытания опытных образцов. Также на разных этажах будут находиться административные и санитарно-бытовые помещения, склад с зоной загрузки, трансформаторная и насосная станции.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начнется строительство центра ядерной медицины в Сколкове. Проект прорабатывается с учетом международного опыта. При этом в готовом виде комплекс не будет иметь аналогов в РФ – его планируют построить на основе двух циклотронов. Завершение работ на объекте предварительно назначено на 2023 год.

