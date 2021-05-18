Москвичам предложили высказать идеи по развитию мастерских семейного творчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 25 по 27 мая на платформе "Город идей" москвичи могут предложить свои варианты организации детско-родительского творчества. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что эксперты рассмотрят все предложения 30 и 31 мая, после чего состоится голосование за лучшие из них. Также с 25 по 31 мая планируется провести опрос, в рамках которого горожане смогут высказаться о мероприятиях, способствующих росту информированности людей об актуальных событиях в городских мастерских семейного творчества.
Сейчас в Москве родителям с детьми доступны различные варианты совместного досуга – от пеших походов и лыжных прогулок в парках до мастер-классов по керамике и столярному мастерству. Городские мастерские семейного творчества позволяют командам демонстрировать творческие умения и навыки в собственных проектах по разным направлениям, среди которых музыка, фотография, рисунок, танцы и другие.
Москвичи могут предложить новые мероприятия и конкурсы, а также форматы участия наставников в городских мастерских семейного творчества. Также москвичам предлагается подумать о развитии страниц мастерских в соцсетях и высказать идеи, позволяющие увеличить вовлеченность горожан разных возрастов.
Сейчас в Москве проходит второй сезон ежегодного конкурса "Городская мастерская семейного творчества". Жители могут зарегистрировать на конкурс свой проект, посмотреть работы участников прошлого сезона, принять участие в мастер-классах профессиональных педагогов и пройти тест, помогающий определиться с номинацией конкурса.
Прием работ продлится до 6 июня включительно. Принимаются творческие проекты, реализованные совместно родителями и несовершеннолетними детьми. Узнать детали и подать заявку можно на сайте конкурса.
Ранее родителям рассказали о модных методиках раннего развития. Самые популярные – Монтессори, Вальдорф, Доман.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: