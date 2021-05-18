Москвичам предложили высказать идеи по развитию мастерских семейного творчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 25 по 27 мая на платформе "Город идей" москвичи могут предложить свои варианты организации детско-родительского творчества. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что эксперты рассмотрят все предложения 30 и 31 мая, после чего состоится голосование за лучшие из них. Также с 25 по 31 мая планируется провести опрос, в рамках которого горожане смогут высказаться о мероприятиях, способствующих росту информированности людей об актуальных событиях в городских мастерских семейного творчества.

Сейчас в Москве родителям с детьми доступны различные варианты совместного досуга – от пеших походов и лыжных прогулок в парках до мастер-классов по керамике и столярному мастерству. Городские мастерские семейного творчества позволяют командам демонстрировать творческие умения и навыки в собственных проектах по разным направлениям, среди которых музыка, фотография, рисунок, танцы и другие.

Москвичи могут предложить новые мероприятия и конкурсы, а также форматы участия наставников в городских мастерских семейного творчества. Также москвичам предлагается подумать о развитии страниц мастерских в соцсетях и высказать идеи, позволяющие увеличить вовлеченность горожан разных возрастов.

Сейчас в Москве проходит второй сезон ежегодного конкурса "Городская мастерская семейного творчества". Жители могут зарегистрировать на конкурс свой проект, посмотреть работы участников прошлого сезона, принять участие в мастер-классах профессиональных педагогов и пройти тест, помогающий определиться с номинацией конкурса.

Прием работ продлится до 6 июня включительно. Принимаются творческие проекты, реализованные совместно родителями и несовершеннолетними детьми. Узнать детали и подать заявку можно на сайте конкурса.

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