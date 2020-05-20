Конкурс семейного творчества запустили в онлайн-формате в Москве – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 20 мая стартовал прием заявок на онлайн-конкурс "Городская мастерская семейного творчества", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано столичной дирекцией по развитию культурных центров. Прием заявок завершится 21 июня, после чего судьи оценят проекты по 10-балльной шкале и шести критериям. За работу участники конкурса могут получить максимум 60 баллов.

"Будем рады, если участие в конкурсе примут как можно больше московских семей. Готовить проект могут все –родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Главное условие – чтобы он создавался вместе с детьми. Оценивать работы будет жюри под руководством Александра Анатольевича Ширвиндта. А итоги объявят 8 июля, в День семьи", – сообщила Сергунина.

Творческие проекты можно представить в одной или нескольких номинациях. Главным условием является участие и взрослых, и детей. Всего в рамках конкурса организовано девять номинаций: рисунок, фотография, поделка, танец, постановка, видеоролик, литературное произведение, музыкальная композиция, продукт. В последней можно заявить макет здания или робота.

Технические особенности не ограничены для участников проекта. В частности, в номинации "Поделка" может быть заявлена как скульптура из пластилина, так и расписная шкатулка, вышитая салфетка и другие варианты изделий.

Для участников организаторы конкурса подготовили специальные мастер-классы в каждой номинации. В частности, артисты театра Zerno расскажут об особенностях искусства сценической речи на основе системы Константина Станиславского.

Для участия в конкурсе претенденты должны зарегистрировать проект, указав его паспорт, номинацию и состав команды. В заявке также должна быть презентация творческого произведения из пяти слайдов, а также рассказ о том, какой вклад в него сделал каждый участник. Кроме того, во время регистрации необходимо прикрепить сам проект.

Ранее москвичей пригласили дистанционно отметить День парков, который проходит каждую третью субботу мая. Для пользователей подготовили конкурсы, виртуальные экскурсии, весенний флешмоб, трансляцию спектакля, лекции, мастер-классы по рисованию и многое другое.