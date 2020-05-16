Москвичей пригласили дистанционно отметить День парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей пригласили отметить День парков, который проходит каждую третью субботу мая, дистанционно. Все желающие смогут научиться танцевать линди-хоп и буги-вуги, попасть на виртуальную ночную прогулку в сад скульптур и поделиться лучшим фото любимого парка из личного архива. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, для горожан подготовили конкурсы, виртуальные экскурсии, весенний флешмоб, трансляцию спектакля, лекции, мастер-классы по рисованию и многое другое.

Для участия нужно выложить в социальных сетях "Вконтакте", Facebook или Instagram архивные фото парков с хештегом проекта #СкучаюПоПарку и отметить аккаунт @mosgorpark в публикации. Лучшие снимки опубликуют в соцсетях Мосгорпарка.

Организаторы надеются, что акция поможет москвичам не только поделиться своими фотопейзажами, но и напомнит о приятных прогулках в парках, которые снова станут доступны после снятия временных ограничений.

16 мая на сайте парка "Фили" с 10:00 будут публиковать видеоэкскурсии. Лианозовский парк порадует подписчиков лекцией по истории, которая начнется в 13:00. На страницах парка "Кузьминки" в соцсетях в 14:00 пройдет онлайн-лекция про судьбу усадьбы Влахернское-Кузьминки в ХХ веке.

Парк "Северное Тушино" в соцсетях опубликует видеоэкскурсию "Экраноплан – легенда двух стихий". Начало запланировано на 18:00.

Парк искусств "Музеон" проведет в Instagram необычную виртуальную экскурсию. В 21:15 зрителям покажут, как живут скульптуры по ночам. Также все желающие смогут узнать о судьбах известных поэтов и писателей, чьи скульптуры населяют парк.

В 22:15 в прямом эфире в Instagram Парка Горького начнется прогулка по Нескучному саду.

Для тех, кто хотел бы провести День парков творчески, также подготовили интересные мероприятия. Например, Бабушкинский парк приглашает 16 мая на мастер-класс по рисованию. А танцевальный мастер-класс организуют в саду имени Баумана. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что онлайн-программа в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" и городской "Ночи в музее" запланирована на ВДНХ. Присоединиться к ней можно будет 16 мая.

В пресс-службе ВДНХ сообщили, что посетителей ждут виртуальные экскурсии, викторины и мастер-классы. Оценить предложенную программу пользователи смогут на официальных ресурсах музеев ВДНХ.

В частности, пользователей ожидает онлайн-прогулка "Ночь в "Москвариуме". В рамках виртуальной экскурсии пользователи узнают много нового о подводных обитателях, а также смогут совершить путешествие по морскому дну.

Онлайн-мероприятие также подготовила интерактивная выставка "Робостанция", предлагающая познакомиться с наиболее интересными экспонатами. Кроме того, дети смогут поучаствовать в тематических мастер-классах.