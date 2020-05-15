Путешествие под водой и робот-актер: ВДНХ пригласила на "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выставка достижений народного хозяйства подготовила онлайн-программу в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" и городской "Ночи в музее". Присоединиться к ней можно будет 16 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе ВДНХ сообщили, что посетителей ждут виртуальные экскурсии, викторины и мастер-классы. Оценить предложенную программу пользователи смогут на официальных ресурсах музеев ВДНХ.

"Это еще один отличный повод посетить не выходя из дома самые интересные музейно-выставочные площадки ВДНХ: рассмотреть внимательно их экспонаты, а также принять участие в познавательных викторинах и мастер-классах. Виртуальных гостей ждут обзорные экскурсии по центру славянской письменности "Слово" и музею ВДНХ, прогулка по "Москвариуму", мастер-классы и викторины, которые для всех желающих проведут сотрудники “Робостанции” и Музея кино", – сообщили в пресс-службе ВДНХ.

В частности, пользователей ожидает онлайн-прогулка "Ночь в "Москвариуме". В рамках виртуальной экскурсии пользователи узнают много нового о подводных обитателях, а также смогут совершить путешествие по морскому дну.

Онлайн-мероприятие также подготовила интерактивная выставка "Робостанция", предлагающая познакомиться с наиболее интересными экспонатами. Кроме того, дети смогут поучаствовать в тематических мастер-классах. Мероприятия "Робостанции" будут доступны для пользователей с 18:00 16 мая до 10:00 17 мая.

Виртуальная экскурсия состоится и на официальных ресурсах центра "Слово". Пользователи смогут присоединиться к мероприятию "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". В ее рамках покажут, как выглядела первая русская типография и учебный класс в земской школе.

Специальную программу к "Ночи в музее" подготовил и Музей кино на ВДНХ. В частности, с 18:00 до 00:00 организаторы предложат поучаствовать в викторине "Кино как шифровка". С 19:00 на официальном YouTube-канале состоится цикл лекций, посвященных разным аспектам развития кино. А с 20:00 пользователей ждут показ российских кинолент.

Центр "Космонавтика и авиация" также предоставит свою онлайн-программу к акции. В частности, будет опубликовано интервью с космонавтом Федором Юрчихиным, который расскажет об особенностях быта представителей его профессии. Кроме того, пользователи смогут посмотреть экскурсию-рассказ "Герои войны – герои космоса", на которой расскажут о судьбах космонавтов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В рамках работы музея ВДНХ будет подготовлена экскурсия, посвященная 80-летию выставки. В частности, на ней расскажут о ходе строительства комплекса. Также пользователей ожидает видеорассказ Павла Нефедов о судьбе первого главного архитектора ВДНХ Вячеслава Олтаржевского. А в 19:00 состоится викторина, которая будет посвящена истории ВДНХ.

Ранее стало известно, что в рамках акции "Ночь в музее" также проведут онлайн-экскурсии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.