Московский инновационный кластер и "Росатом" запустили конкурс технологических стартапов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский инновационный кластер и "Иннохаб" (бизнес-акселератор "Росатома") запустили конкурс технологических стартапов "New Tech Росатом – 2022".
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок, смогут получить гранты до пяти миллионов рублей.
"Лучшие инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации "Росатом". Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и поиске инвесторов", – сказала Сергунина.
Испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная энергетика, аддитивные технологии и другим. С полным перечнем можно ознакомиться на платформе i.moscow.
Как уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, заявки на участие будут приниматься до 15 мая. На конкурс приглашаются стартапы, имеющие минимально жизнеспособный продукт или мелкосерийное производство.
Прошедшим отборочный этап предоставят экспертную оценку и консультационную поддержку. Результаты конкурса подведут в июне 2022 года.
Ранее в Москве начался прием заявок на участие в программе наставничества для начинающих предпринимателей. Сергунина рассказала, что проект "Прокачай свой бизнес с наставником" предназначен для бизнесменов, которые хотели бы улучшить показатели своих проектов. Начинающим предпринимателям будут помогать бизнесмены, коучи и маркетологи.
В Москве стартовала программа "Прокачай свой бизнес с наставниками"
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