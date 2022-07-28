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Экономика

03:53

H&M продает бизнес в России, в том числе товарные запасы – СМИ

экономика

Фото: ТАСС/ANATOLY MALTSEV

Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M) продает бизнес в России, в том числе запасы товаров на 210 миллионов долларов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с предложением.

В частности, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в 210 миллионов долларов.

По словам собеседника газеты, предложения о покупке российского бизнеса H&M, скорее всего, получили крупнейшие российские fashion-ритейлеры, среди которых Melon Fashion Group и группа Спортмастер.

H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.

В свою очередь, президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил, что H&M начала разрывать договоры аренды торговых помещений в РФ. Москаленко не исключил наложение на помещения под судебной тяжбой обременений. В таком случае у собственника не будет возможности сдать их в аренду.

По его словам, убытки понесут и те торговый центры, которые инвестировали в ремонт помещений H&M, в связи с чем необходим компромисс между арендодателями и ретейлером.

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