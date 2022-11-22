Более 10 тыс человек прошли обучение в московской "Стартап-школе МБМ"

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Образовательная программа для малого бизнеса "Стартап-школа МБМ" реализуется с 2017 года, в ней уже приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках программы участники вместе с экспертами обучаются основам маркетинга. Также бизнесменам рассказывают о мерах поддержки со стороны государства. По словам Сергуниной, среди учеников есть как молодые люди, так и те, кто захотел сменить сферу деятельности.

"Больше всего участников в возрасте до 45 лет – порядка 67%. Занятия проводят юристы, финансисты, маркетологи и другие специалисты. Они помогают разобраться во всех тонкостях", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Обучение реализуется в онлайн и офлайн форматах, оба из них достаточно популярны. Очные занятия выбрали более шести тысяч человек, заочные – более четырех тысяч. В текущем году было организовано более 20 потоков с 1,1 тысячи учеников.

В качестве примера привели Ольгу Миляеву, которая стала участницей стартап-школы ради организации собственного бизнеса в области образования. До этого она более 25 лет работала учителем. Ее воспитанники побеждали в московских и всероссийских конкурсах. После курсов Миляева выдвинула проект для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

"Стартап-школа МБМ" помогла посмотреть на выстраивание бизнеса комплексно, я наконец увидела его как живой организм. Спикеры поделились практическими инструментами и инструкциями, о существовании которых я не знала", – рассказала она.

Также в материале поделились историей Марины Мининой и Екатерины Малышевой, которые стали участницами школы с целью развить новое направление в своей компании. Они являются руководителями сообщества, которое оказывает поддержку представителям помогающих профессий. Минина и Малышева пришли в стартап-школу, чтобы узнать о социальном предпринимательстве. По их словам, обучение помогло рассмотреть новые возможности в своей компании.

Ранее Сергунина рассказала, что за последние десять лет более 400 тысяч москвичей поучаствовали в образовательных мероприятиях проекта поддержки малого предпринимательства. Она поделилась, что в рамках проекта было проведено около 11 тысяч вебинаров, лекций, мастер-классов и отраслевых тренингов.

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