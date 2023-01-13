МО РФ прокомментировало информацию об отмене отсрочки для отцов троих детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минобороны РФ заявили, что отсрочка от мобилизации отцам троих детей в настоящее время не предоставляется. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Как объяснили журналистам на горячей линии ведомства, отсрочка таким мужчинам и не предоставлялась – этот вопрос пока только прорабатывается. От призыва по мобилизации сейчас освобождены только отцы четверых и более детей, добавили в Минобороны.

Об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов троих детей ранее сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, эту информацию подтвердила член СПЧ Ирина Киркора: соответствующая директива якобы была направлена в военкоматы еще в декабре 2022 года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке для отцов семей, где воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка. В настоящее время отсрочка предоставляется отцам четырех детей, которые не достигли 16 лет. Законопроектом предлагается увеличить возраст детей до 18 лет.



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