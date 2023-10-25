Продажи противозачаточных таблеток в России выросли до рекордного уровня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Продажи таблеток для предупреждения беременности в аптеках России выросли до максимального уровня за последние 6 лет. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на подсчеты компании по предоставлению аналитики фармацевтического рынка.



За 9 месяцев 2023 года общий объем продаж пероральных (прием лекарства через рот) контрацептивов составил 20,7 миллиарда рублей, что на 5% больше предыдущего года.

Исследователи другой компании также подтвердили рост продаж. Те подсчитали, что продажи выросли на 23,5% в натуральном выражении. Представители аптечных сетей тоже сообщили об увеличении спроса, в частности, одна из фармацевтических сетей подтвердила годовой рост продаж на 3,1%.

Аналитики считают, что такой рост связан с ограничениями по отпуску препаратов для аборта. В частности, с 1 сентября 2024 года вступает в силу ограничение на продажу мифепристона и мизопростола, которые можно будет купить только по рецепту. По подсчетам аналитической компании, продажи мизопростола в этом году упали на 50%.

Акушер-гинеколог одной из медицинских компаний Мария Щукина заявила, что женщины стали чаще использовать оральные контрацептивы, поэтому спрос на препараты по экстренному прерыванию беременности снижается.

Как добавил врач – акушер-гинеколог другой компании Виктория Дементьева, оральные контрацептивы также назначают при лечении различных заболеваний. Их в том числе применяют при миоме матки, сказала она.

Ранее директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко заявила, что число частных клиник может сократиться в 2024 году после того, как препараты для аборта внесут в перечень предметно-количественного учета.

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности