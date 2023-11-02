В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту

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Депутаты Законодательного собрания Тверской области утвердили региональный закон, запрещающий склонения к аборту. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального парламента.

За нарушение теперь предусмотрена административная ответственность.

"Данный закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству", – говорится в сообщении.

Склонение женщин к искусственному прерыванию беременности теперь признается угрозой для семьи. Вместе с этим документом депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях".

Так, за склонение беременной женщины к аборту посредством уговоров, предложений, подкупа или обмана можно получить административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица при этом могут быть оштрафованы на 25–50 тысяч рублей, а юридические лица – на 100–200 тысяч рублей.

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом РФ, где утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. След за ней аналогичный закон предложили и в Тамбовской области.

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