В РФ могут начать финансово поощрять отказавшихся от аборта женщин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, которые решили родить ребенка вместо того, чтобы сделать аборт. Соответствующее обращение он направил на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости.

"Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству", – следует из текста обращения.

Парламентарий отметил, что сохранение жизни ребенка является важной частью стратегии по уменьшению количества абортов в стране. Государство, по его словам, должно обладать "материнской защитной функцией", при которой могло бы брать на попечение детей, матери которых решили от них отказаться.

В заключение Хамзаев добавил, что сейчас депутаты рассматривают предложения по изменению статьи 56 "Об искусственном прерывании беременности" из закона "Об основах охраны здоровья".



Ранее Владимир Путин назвал проблему с абортами в России острой. Он также подчеркнул необходимость улучшения ситуации. По его словам, за последние несколько лет власти РФ сделали многое для поддержки семей.



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