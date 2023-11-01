В ГД предложили ввести бесплатные обследования перед беременностью для молодых семей

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести бесплатные обследования перед беременностью для молодых семей по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Письмо уже направлено в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.

В своем обращении парламентарий отметил, что на фоне проблем с демографией в последние десятилетия власти уделяют внимание стимулированию рождаемости, интегрируют многочисленные механизмы финансовой поддержки семей с маленькими детьми.

Однако, по его словам, молодые пары, готовящиеся к беременности, сталкиваются с трудностями. Они хотят пройти обследования и сдать анализы, но часть из этих услуг бесплатно получить нельзя, поэтому молодые семьи тратят большие суммы. Для многих пар это является значительной тратой, добавил депутат.

Власов в своем обращении попросил рассмотреть вопрос о создании в системе ОМС единого комплекса исследований и анализов для молодых семей, в которых одному из супругов не более 35 лет. Таким образом люди смогут полноценно подготовиться к беременности, определят существующие проблемы с репродуктивным здоровьем и найдут пути их решения.

Ранее сообщалось, что член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить аборты при согласии не только матери, но и отца, если брак официально зарегистрирован.

По ее словам, поправки следует внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

В Госдуме предложили проводить аборты при согласии отца в официальном браке