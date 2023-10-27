В ГД предложили проводить аборты при согласии отца в официальном браке

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Член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить аборты при согласии не только матери, но и отца, если брак официально зарегистрирован. Свою идею она озвучила на круглом столе в нижней палате парламента по теме прерывания беременности.

"Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца, в случае зарегистрированного брака, и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной", – заявила она.

По словам парламентария, поправки следует внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Вместе с этим депутат посоветовала прерывать беременность только при сроке до восьми недель включительно после ультразвукового исследования и получения справки сердцебиения плода матери. Согласно действующему законодательству, такой срок определяется до 12 недель.

Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Их внесли в реестр предметно-количественного учета. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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