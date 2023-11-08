Юрист оценил идею ввести единое пособие для беременных

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Суть единого пособия заключается в оказании помощи именно тем, кто в ней нуждается, заявил юрист Иван Соловьев, комментируя предложение детского омбудсмена в Татарстане Ирины Волынец о введении такой выплаты беременным женщинам без оценки нуждаемости семьи. Его слова приводит RT.

По словам эксперта, с начала этого года почти все выплаты малоимущим семьям были включены в единое пособие.

"Так произошло и с пособием беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. В сторону повышения изменился и сам размер выплат. Если раньше будущие мамы получали 50% от прожиточного минимума по региону, то теперь могут рассчитывать на 75 и даже 100%", – подчеркнул Соловьев.

Юрист обратил внимание, что государство оказывает поддержку женщине на всех этапах беременности. На сегодняшний день уже существует широкий спектр выплат как для беременных, так и для молодых мам, добавил он. Кроме того, обязанность поддерживать беременных возложена и на работодателя, напомнил он.

Ранее Волынец выступила с инициативой предусмотреть такие выплаты. Детский омбудсмен напомнила, что в настоящее время беременным женщинам могут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, если у них есть дети в возрасте до 17 лет. Однако решение о назначении выплат принимается только после оценки нуждаемости семьи, добавила она.

По ее мнению, назначать выплату нужно лишь по факту регистрации беременности.



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