Депутат напомнил о наличии в РФ полноценного обследования при беременности по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов напомнил, что в России существует полноценное обследование при ведении беременности по ОМС, сообщает RT.

Так депутат прокомментировал предложение о введении бесплатных исследований перед беременностью для молодых семей.

"Я бы не сказал, что там чего-то не хватает. Это дело ведут очень хорошо. И это все для пациента бесплатно, по ОМС", – подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести бесплатные обследования перед беременностью для молодых семей по полису обязательного медицинского страхования. Письмо уже направлено в адрес главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В своем обращении парламентарий отметил, что на фоне проблем с демографией в последние десятилетия власти уделяют внимание стимулированию рождаемости, интегрируют многочисленные механизмы финансовой поддержки семей с маленькими детьми.

Однако, по его словам, молодые пары, готовящиеся к беременности, сталкиваются с трудностями. Они хотят пройти обследования и сдать анализы, но часть из этих услуг бесплатно получить нельзя, поэтому молодые семьи тратят большие суммы. Для многих пар это является значительной тратой, добавил депутат.

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