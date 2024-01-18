Правильная ставка: что нужно знать об ипотеке в 2024 году

На последнем заседании 2023 года ЦБ РФ повысил на один процентный пункт ключевую ставку. На это решение в свою очередь отреагировал и рынок ипотечного кредитования. Рассказываем, как изменились ставки по ипотеке, какие льготные программы сейчас действуют, а также стоит ли брать займ на квартиру или выгоднее ее арендовать.



Что со ставками?

В декабре прошлого года ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Таким образом, в очередной раз вырос минимальный процент, под который регулятор предоставляет займы коммерческим банкам, а те в свою очередь – населению. На фоне этого к концу декабря ипотека, по данным госкомпании "Дом.РФ", подорожала.

Такая тенденция продолжилась и в январе. С 1-е по 12-е число месяца в двадцатке крупнейших банков средневзвешенные ипотечные ставки увеличились до 16,76% на новостройки (без учета кредитов с господдержкой), а на вторичку – до 16,96%. Соответствующие цифры приводятся в аналитических материалах госкомпании "Дом.РФ".

По мнению ее главы Виталия Мутко, ситуация со стоимостью жилья в новостройках в этом году может стабилизироваться, а цены на вторичку – даже снизиться. Прогнозировать нужно с учетом сегодняшней экономической ситуации и того факта, что льготная ипотека перестанет действовать повсеместно, тогда как семейную власти собираются продлить, пояснил он.





Виталий Мутко глава "Дом.РФ" Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жилье на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены застабилизируются и рост будет ограниченным.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что после завершения программы льготный ипотеки летом 2024 года ее скорректируют. "Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила", – подчеркнул он.



Ипотека с господдержкой

В настоящий момент в России продолжает действовать целый ряд ипотечных программ с господдержкой. Например, льготная ипотека со ставкой под 8% годовых. Первоначальный взнос по ней составляет 30%, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей для всех российских регионов. Программа продолжит действовать до 1 июля 2024 года.

Кроме того, россияне могут воспользоваться семейной ипотекой для семей с детьми. В ее рамках действует ставка до 6% годовых (для тех, кто проживает в Дальневосточном федеральном округе, – до 5%). Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей. В остальных регионах – 6 миллионов. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Программа действует до 1 июля 2024 года (если в семье до 31 декабря 2023 года родился ребенок-инвалид, то до 31 декабря 2027 года).

Вместе с тем существует и IT-ипотека с процентной ставкой до 5% годовых. Эта программа рассчитана на работников, которые трудятся в высокотехнологичных компаниях. По ней первоначальный взнос составляет от 20%. В регионах с населением свыше миллиона человек сумма кредита – до 18 миллионов рублей. И чуть меньше там, где проживает не такое большое количество граждан. В частности, в регионах с населением менее миллиона человек – до 9 миллионов рублей. Программа действует до 31 декабря этого года.

Помимо того, можно рассмотреть "Дальневосточную" и "Арктическую" ипотеки, а также прочие варианты с поддержкой, например, для врачей и учителей.



Арендовать или купить?

Вопрос о том, выгоднее ли снимать жилье или купить его в ипотеку, зависит от финансового положения человека. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, одной из проблем ипотечных заемщиков, из-за которой "льготную ипотеку начали немного подмораживать", является то, что они зачастую неправильно рассчитывают свои силы.

"Часто возникала ложная мотивация у людей, которые не могут адекватно сформулировать свое финансовое положение. Когда на обслуживание ипотечного кредита тратится от 50 до 80% месячного дохода, то уровень вашей жизни резко снижается", – отметил он.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Мне кажется, что у нас недооценена долгосрочная аренда жилья, которая для многих окажется дешевле и менее рискованной.

В свою очередь, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с Москвой 24 согласился, что снимать квартиру при действующих сегодня ставках для некоторых будет выгоднее.

"Но опять же, если есть большой хороший первоначальный взнос и сумма ипотеки не такая гигантская, имеется хорошее предложение по цене на вторичном рынке, то в этом случае есть смысл рассмотреть ипотеку, а позже, в 2025 году, сделать рефинансирование", – комментирует эксперт.

По его словам, когда ключевая ставка снизится, тогда, соответственно, переплата и платеж тоже станут ниже.

