Экономист назвал размер оптимальной ключевой ставки в России на уровне 10%

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Оптимальный размер ключевой ставки в России находится на уровне в 10%, заявил экономист Олег Сухарев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эффект должен появиться только после снижения ставки до такого значения либо даже ниже, уверен Сухарев. Для некоторых банковских структур, говорит он, ключевую ставку нужно уменьшить до уровня 3 или 4%.

Скорее всего, Центробанк не будет снижать ставку 16 февраля, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что регулятор никогда не принимал серьезных решений в первом квартале года. Также действия ЦБ будут ограничены президентскими выборами, сказал Сухарев.

"Они четко привязывают ставку к их пониманию инфляции и инфляционных ожиданий. В зависимости от того, как они сами себе представляют инфляцию, они дальше будут действовать", – сказал он.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что видит пространство для снижения ключевой ставки уже во втором полугодии. Однако это может произойти только после замедления инфляции. Минфин РФ рассчитывает на снижение ставки уже до конца 2024 года.

В декабре 2023 года ключевая ставка составила 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Ранее ключевая ставка составляла 15%, это был максимальный показатель с начала мая 2022 года.

Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%