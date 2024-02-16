В ЦБ РФ допустили введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан

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Банк России допускает рассмотрение введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Посмотреть, что возможность плавающих ставок ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить, но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения", – цитирует ее ТАСС.

16 февраля Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, объяснив это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами. Там отметили, что в настоящее время будет преждевременно оценивать устойчивость складывающихся дезинфляционных тенденций.

По словам главы регулятора, первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Она уточнила, что ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, но планирует это делать постепенно и плавно.

Набиуллина также заявляла что инфляция в России начала замедляться. Как она говорила, ослабление инфляционных тенденций исходит из ужесточения денежно-кредитной политики.

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