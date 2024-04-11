Юрист Нигматуллина назвала главный критерий для совместной покупки жилья

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В 2024 году среди россиян вырос спрос на покупку долей в квартире в четыре раза, заявила юрист Ирина Нигматуллина. О двух рисках таких сделок она рассказала в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, планирующие заработать на недвижимости – сдавать или перепродавать – обычно совершают сделки в складчину. В таком случае покупателям лучше оформить ИП, так как налог при продаже будет ниже, чем у физлиц, – 6 вместо 13%.

"В то же время первый и самый очевидный риск при покупке доли в квартире – вероятность конфликта с партнером по сделке", – уточнила Нигматуллина.

Юрист настоятельно порекомендовала перед сделкой убедиться в надежности человека, с которым предстоит совместная покупка. Если встанет вопрос о выкупе доли одной из сторон, отметила эксперт, возникает большая вероятность, что вторая наверняка захочет продать долю дороже, а первая – выкупить дешевле. Поэтому лучше заранее обговорить все варианты сделок с квартирой и зафиксировать, какая доля имущества кому из участников принадлежит, заверила специалист.

"В моей практике была ситуация, когда семья хотела приобрести на жилищный сертификат трехкомнатную квартиру. Его не хватило, и жилплощадь купили в складчину с дядей – его сертификат был на аналогичную сумму. Через год, когда родственники решили разъехаться, у них возникли проблемы: каждая сторона хотела получить большую площадь", – привела пример Нигматуллина.

Она посоветовала выделить в договоре место для пункта, указывающего, кто и за какую цену будет покупать свою долю, а также все условия выхода из сделки: как будет рассчитываться стоимость каждой доли.

Второй риск связан с супружеством, продолжила юрист. При покупке собственности муж или жена также получают на нее право. Если в таком случае возникнет ссора, то один из супругов может не дать согласие на отчуждение собственности. Тут необходимо заранее оформить согласие супругов на планируемые сделки с недвижимостью, резюмировала Нигматуллина.

Ранее эксперты рассказали, что недвижимость на вторичном рынке выгоднее всего покупать в ситуации, когда доступность ипотеки и цены на вторичное жилье снижаются. Такой вариант подойдет тем, кто хочет получить выгоду в настоящий момент, покупая жилье по более низкой цене. Отмечается, что стоимость на такие объекты формируется на основе цен и вложений, которые были сделаны за 10 или 15 лет до этого, когда инвестиции в строительство были значительно ниже сегодняшнего дня.