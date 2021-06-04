РФ готова разрешить въезд иностранцам, желающим привиться от COVID-19 – Путин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
В связи с этим президент поручил правительству до конца месяца проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев.
"Прошу правительство, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. <...> Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку", – отметил глава российского государства.
По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Ранее в ходе ПМЭФ Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса.
Он подчеркнул, что на данный момент только 10% населения планеты привилось от COVID-19, тогда как сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам из-за отсутствия в их странах необходимых технологий, производственных мощностей или средств на закупку препаратов.
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