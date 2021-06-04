В Ростуризме выразили готовность организовать туры для вакцинации иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Ростуризм готов оперативно с туроператорами организовать туры для вакцинации иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Зарину Догузову. По ее словам, такие туры могут быть запущены на базе электронной визы.

"Для удобного въезда групп иностранцев мы предлагаем использовать механизм электронной визы, который позволит быстро и удобно посетить Россию. Мы также предлагаем расширить список городов, где иностранцы могут вакцинироваться. Сейчас это можно сделать только в Москве", – сказала Догузова.

Также она отметила, что это может стать стимулом для перезапуска въездного туризма и усиления отрасли после пандемии, восстановления ее оборота.

По словам Догузовой, такие туры могли бы представлять собой пакет услуг, включая медицинские, перелет, проживание, питание и экскурсионную программу по желанию с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма с июля. Он отметил, что все детали концепции вакцинного туризма будут представлены в конце июня.

Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что РФ готова разрешить въезд иностранцам, желающим привиться от COVID-19.

Позднее Михаил Мурашко уточнил, что вакцинация от коронавируса будет доступна, прежде всего, тем иностранцам, кто работает в России.