Эксперты оценили возможную популярность вакцинных туров в Россию

В России начали прорабатывать вопрос организации вакцинных туров для иностранных граждан. Соответствующее поручение дал правительству Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. Уточняется, что система приема иностранных гостей, которые желают привиться российской вакциной, может заработать через 1–2 месяца. Разбираемся, будет ли востребован новый вид туризма, а также во сколько может обойтись прививка.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

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В ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать, чтобы сделать прививку от коронавируса. Также на пленарном заседании ПМЭФ глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для приезжающих из других стран.





Владимир Путин президент РФ Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага <...> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство совместно с туроператорами готово оперативно организовывать соответствующие туры. Для этого она предложила использовать электронные визы.



Вакцинные туры в РФ технически готовы, необходимо решить проблему с визами – РСТ

"Для удобного въезда групп иностранцев мы предлагаем использовать механизм электронной визы, который позволит быстро и удобно посетить Россию. Мы также предлагаем расширить список городов, где иностранцы могут вакцинироваться. Сейчас это можно сделать только в Москве", – сказала Догузова.

О возможных сроках старта программы рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ В ближайшее время. Это вопрос там 1–2 месяцев, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уверена, что вакцинный туризм можно внедрить в течение месяца. Въезд в страну с медицинской целью не требует расходов из бюджета и изменений правил пересечения границы, подчеркнула она.

Ломидзе также отметила, что вакцинный туризм будет легче всего организовать в Москве и Санкт-Петербурге. Именно в эти города чаще всего прилетают рейсы из других стран.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена и привлекательность прививки

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, во сколько иностранцам может обойтись вакцинный тур. По словам эксперта, сумма варьируется в пределах 1,5–2,5 тысячи долларов (примерно 110–180 тысяч рублей. – Прим. ред.) за 21 день без учета перелета.

Он добавил, что подобные туры могут быть интересны жителям стран Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку в Европе на сегодняшний день вакцинирован большой процент населения.





Андрей Игнатьев президент РСТ Скорее всего, этот продукт будет интересен странам Азии, Индии, Ближнего Востока. К примеру, Ирану. Страны Африки, Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы.

По словам специалиста, технически турпродукт для вакцинации иностранцев в России готов, но важно решить вопрос с легальным въездом граждан.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с Москвой 24 заявил, что России следует как можно быстрее организовывать вакцинные туры. В некоторых странах они уже есть, отметил эксперт.

"Сан-Марино и Сербия уже на основе "Спутника V" эти туры осуществляют и поднимают свою туристскую отрасль. Там есть ряд рекомендательных моментов с точки зрения медицины: например, после каждого укола ближайшие три дня человек должен быть недалеко от того медицинского учреждения, которое ему сделало прививку", – сказал Осауленко.



(вакцинный туризм. – Прим. ред.) действительно помогло бы восстановить наш сектор въездного туризма. К нам сегодня практически никто не въезжает. Восстановление въездного туризма на этой базе вполне возможно – к нашей вакцине есть массовый интерес.

Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Этодействительно помогло бы восстановить наш сектор въездного туризма. К нам сегодня практически никто не въезжает. Восстановление въездного туризма на этой базе вполне возможно – к нашей вакцине есть массовый интерес.

По мнению эксперта, на принятие решения туристом, где именно вакцинироваться, будет влиять стоимость предлагаемых услуг. "Мы должны четко понимать: ему будет дешевле приехать в Сан-Марино или Сербию и получить эту прививку или же ему будет дешевле приехать и получить у нас эту прививку? На цену в первую очередь будет ориентироваться этот турист", – пояснил он.

Вместе с тем Осауленко подчеркнул, что все вопросы, связанные с реализацией вакцинных туров, сейчас прорабатываются в различных министерствах и ведомствах.

