Испания начинает принимать туристов, прошедших полный цикл вакцинации от COVID-19

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Испания открывает границы для туристов, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Уточняется, что наравне с препаратами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, Испанию смогут посещать и путешественники, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

В соответствии с документом, подготовленным министерствами здравоохранения и внутренних дел, турист, желающий посетить Испанию, заранее должен предоставить подтверждение о прохождении полного цикла вакцинации как минимум за две недели до въезда в страну.

Для этого нужно заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое сгенерирует QR-код, его путешественник должен предоставить как перед отправлением в страну, так и при прохождении паспортного контроля.

Помимо этого, в рамках постепенного открытия для туристов Испания также с 7 июня, спустя год после закрытия, разрешила швартовку круизных лайнеров в портах государства.

Ранее стало известно, что с 1 июля на всей территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался или же здоров и имеет отрицательный тест.

Также на днях постпреды стран ЕС одобрили предложение по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран. Ограничения на въезд предлагается снять для тех, кто привился минимум за две недели до поездки одобренными в Евросоюзе вакцинами.