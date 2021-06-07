В РСТ назвали возможную стоимость вакцинного тура для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туры для вакцинации в РФ могут быть интересны жителям стран Азии, Африки, а также Латинской Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.
По его словам, в Европе в настоящее время вакцинирован большой процент населения.
"Страны Африки, Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы", – отметил Игнатьев.
Он также добавил, что стоимость вакцинных туров в РФ может составлять 1,5–2,5 тысячи долларов без учета авиаперелета.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма. Детали программы, по словам специалиста, будут представлены до конца июня.
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