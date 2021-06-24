В России пока не обсуждают выдачу электронных виз для вакцинного туризма – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выдача электронных виз для вакцинного туризма в Россию пока не обсуждается, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он отметил, что пока по этому вопросу нет решения оперштаба.
"Ведь электронная виза – она общего плана и деловая, и туристическая, и для других целей, – ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться. Когда будет принято решение оперштабом о том, что будет возобновлена выдача электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий", – приводит слова Иванова РИА Новости.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в оперштабе сейчас рассматривают вопрос о предоставлении возможности сделать прививку тем иностранцам, которые уже находятся в РФ. Кроме того, Иванов напомнил, что Россия возобновила авиасообщение с рядом государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию страны.
"В первую очередь, конечно, важно, чтобы вакцинировались россияне и те иностранцы, которые здесь проживают, работают, учатся, временно находятся", – добавил он.
Вопрос об организации вакцинных туров для иностранных граждан стали прорабатывать после соответствующего поручения Владимира Путина правительству, которое глава государства дал, выступая на ПМЭФ.
В РФ разрабатывают туристические программы с экскурсиями и вакцинацией для иностранцев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: