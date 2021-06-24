В России пока не обсуждают выдачу электронных виз для вакцинного туризма – МИД

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Выдача электронных виз для вакцинного туризма в Россию пока не обсуждается, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он отметил, что пока по этому вопросу нет решения оперштаба.

"Ведь электронная виза – она общего плана и деловая, и туристическая, и для других целей, – ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться. Когда будет принято решение оперштабом о том, что будет возобновлена выдача электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий", – приводит слова Иванова РИА Новости.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в оперштабе сейчас рассматривают вопрос о предоставлении возможности сделать прививку тем иностранцам, которые уже находятся в РФ. Кроме того, Иванов напомнил, что Россия возобновила авиасообщение с рядом государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию страны.

"В первую очередь, конечно, важно, чтобы вакцинировались россияне и те иностранцы, которые здесь проживают, работают, учатся, временно находятся", – добавил он.

Вопрос об организации вакцинных туров для иностранных граждан стали прорабатывать после соответствующего поручения Владимира Путина правительству, которое глава государства дал, выступая на ПМЭФ.