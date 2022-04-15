Гинцбург анонсировал третью фазу исследований назальной вакцины

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнутся пострегистрационные исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции.
"Через неделю–две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом", – приводит слова ученого ТАСС.
Первую в мире назальную вакцину от коронавируса министерство здравоохранения России зарегистрировало 1 апреля. Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, состоит из двух доз.
Предполагается, что введение вакцины будет проводиться с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Это позволит сформировать мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.
Ранее Гинцбург рассказал, что в России уже есть тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной. Он добавил, что для ее массового применения необходимо расширить инструкцию.
Специалист пояснил, что готовая тест-система была адаптирована под вакцину. Он уточнил, что условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых.
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода
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