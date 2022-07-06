Володин призвал остановить и рассекретить военные биоразработки США

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Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, нужно остановить и рассекретить, написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Ранее в СМИ появились высказывания председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее всего, создали в американской биолаборатории.
"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей – последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность, – подчеркнул Володин.
По его словам, США должны компенсировать убытки всем странам, пострадавшим от пандемии. Он также обратил внимание на то, что Джо Байден молчит и никак не реагирует на подобные обвинения. Володин предположил, что американский лидер боится, что мир узнает правду об истинном виновнике коронавируса.
С начала пандемии в России суммарно выявили 18 442 625 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 869 964 человека.
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 550 33 846. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались свыше 6 миллионов человек. В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.
В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
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