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Высокий уровень международной напряженности сегодня представляет большую опасность для мира, чем во время Карибского кризиса 1962 года. Такое мнение ТАСС высказал профессор Гаванского института международный отношений Хуан Санчес Монро.

Эксперт пояснил, что негативным аспектом этого кризиса является то, что практически нет переговоров. По его словам, когда дипломатия не работает, только оружие может решить проблему, что делает конфликт намного ближе к горячему.

К основным причинам напряженности профессор отнес агрессивность внешней политики США для сдерживания действий других стран. Как добавил Санчес, противники России сегодня пытаются вывести эскалацию на Украине за ее пределы, а также вынуждают Москву к более решительным действиями по отношению к инфраструктуре Киева.

Ранее Медведев заявил о рисках быстрой эскалации в том случае, если Киеву предоставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) повышенной дальности. Он обратился к властям США в Вашингтоне и представителям НАТО, призвав их "изредка включать свои размягчившиеся мозги".

6 октября Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. В него вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. Например, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Позже источник в делегации одной из стран ЕС поделился, что Совет обсуждает введение девятого пакета санкций против России. Он подчеркнул, что новый раунд санкций стал актуальным в сообществе после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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