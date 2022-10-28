Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

23 чеченских бойца погибли и 58 пострадали в результате артобстрела в Херсонской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам политика, четверо бойцов получили тяжелые травмы.

Кадыров выразил соболезнования семьям погибших. Он также уточнил, что артобстрелу одно из чеченских подразделений подверглось в начале текущей недели. По словам главы Чечни, все спасательные работы на месте завершены, составлен окончательный список погибших и пострадавших.

"Конечно, никакие земные блага не вернут погибших, но заботиться и помогать их семьям наша обязанность. <...> На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров назвал слабой ответную реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых российских регионов. По его словам, в настоящее время спецоперация идет уже на территории России. В связи с этим он призвал к более жестким ответным мерам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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