Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" захватили инженерное оборонительное сооружение противника в Донбассе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что слаженные и грамотные действия батальона позволили занять очередной рубеж, долго удерживаемый противником.

"Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили", – написал Кадыров.

Где именно это произошло, глава Чечни не сообщил. Утром 21 октября он рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на участке линии обороны, подконтрольном спецназу полка "Ахмат".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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