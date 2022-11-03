Кадыров сообщил о назначении Алаудинова замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Рамзан Кадыров сообщил, что его помощника и командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова назначили заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

Также ему присвоили воинское звание генерал-майора. Кадыров поддержал такое решение, поскольку, по его словам, Алаудинов обладает исключительными заслугами и желает оставаться в зоне боевых действий до победного конца.

Ранее Кадыров, комментируя увольнение Апты Алаудинова с должности секретаря Совбеза Чечни, посоветовал не загружать головы.

Он поведал, что у людей, которые служат в команде бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова, нет должностей, званий, орденов или медалей.

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